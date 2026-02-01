Un Hombre Murió en Plena Vía Pública durante la Noche en Puebla

Una persona en situación de calle murió durante la madrugada del domingo 1 de febrero en la Avenida de La Pedrera, esquina con Bulevar Norte en la Colonia Las Cuartillas de la ciudad de Puebla.

Pasajeros quienes se dirigían a la central de autobuses observaron que no reaccionaba, por ello, hablaron a los números de emergencia.

Confirman muerte de una persona sobre la banqueta en la Colonia Las Cuartillas de Puebla

Paramédicos acudieron a atender el reporte y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Taxistas quienes lo conocían aseguraron que sufría de alcoholismo, por lo que esto pudo haber ocasionado la muerte, aunado a las bajas temperaturas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSPE) acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que acudiera a llevar a cabo el levantamiento de cadáver.

Un motociclista perdió la vida la tarde del sábado 31 de enero, tras ser embestido por un tractocamión en la autopista México-Puebla a la altura del puente de La María y con dirección hacia los estadios.

De acuerdo a los primeros reportes el conductor manejaba a exceso de velocidad y no se percató de las obras de mejoramiento que se llevaban a cabo en el carril central.

Motociclista pierde la vida embestido por un tractocamión. Foto: Juan Merino

En ese momento alcanzó a atropellar a un trabajador lo que provocó que perdiera el control y fuera alcanzado por el chofer de la pesada unidad. El hombre viajaba solo en una motocicleta con permiso provicional para conducir.

El motociclista salió proyectado hacia el pavimento y murió casi de manera instantánea. Paramédicos acudieron a atender al trabajador, mientras que policías estatales abanderaron el cuerpo mientras la Fiscalía de Puebla llevaba a cabo el levantamiento de cadáver.

