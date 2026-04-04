Hombre Fue Lesionado con un Arma de Fuego durante una Riña en la Ciudad de Puebla

La mañana de este sábado 4 de abril de 2026 se reportaron detonaciones de arma de fuego durante una riña en la colonia Popular Coatepec al sur de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto fue protagonizado por sujetos que se encontraban bebiendo en la vía pública, dejando un saldo de una persona lesionada.

Riña en la colonia Popular Coatepec de Puebla deja un lesionado

Fue aproximadamente a las 08:00 horas de este sábado cuando se reportó una riña en calles de la Colonia Popular Coatepec de la ciudad de Puebla dejando un hombre lesionado con arma de fuego.

Al lugar llegó una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla donde elementos de dicha corporación atendieron el conflicto y brindaron atención prehospitalaria a la persona herida.

Cabe destacar que a pesar de la presencia policial al sur de la capital poblana, por esta riña que dejó un hombre lesionado con arma de fuego no se reportaron personas detenidas.

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Se registra riña al finalizar el carnaval de San Baltazar Campeche en Puebla

Momentos de tensión se vivieron en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche, en Puebla capital, por una riña que se registró entre danzantes, durante el cierre del carnaval el pasado 22 de marzo.

Según testigos, el aparente consumo de bebidas embriagantes originó la disputa, la cual inició con insultos y escaló rápidamente a golpes y empujones.

Se Desata Riña con Disparos de Mosquetones en Cierre de Carnaval de San Baltazar Campeche en Puebla

En imágenes de redes sociales se observa cómo algunos integrantes utilizaron mosquetones. Vecinos y turistas que se encontraban en el lugar tuvieron que correr para ponerse a salvo.

Policías municipales acudieron al lugar con apoyo de la Guardia Nacional; sin embargo al notar la presencia de los elementos todos se dispersaron. Cabe destacar que no hubo detenidos.

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Con información de N+

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