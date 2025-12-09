Un Hombre Fue Atacado a Balazos en Calles de Puebla y Sobrevivió

Una persona resultó herida de bala durante un presunto ataque directo en la Colonia Loma Linda de la ciudad de Puebla, la tarde de este martes 9 de diciembre.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra su víctima, en la calle 67 oriente cerca del cruce con la 14 C Sur.

Noticia relacionada: Abandonan Cuerpo de un Hombre Muerto y Sin Ropa en Carretera Federal Puebla-Tehuacán

Atacan a balazos a un hombre en calles de la colonia Loma Linda en Puebla

Vecinos de la Colonia Loma Linda reportaron al 911 haber escuchado al menos cuatro disparos. En el lugar un hombre resultó con heridas por impactos de arma de fuego, por lo que requirió atención prehospitalaria.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SCC) y marcaron los puntos donde hay indicios de un presunto ataque directo con arma de fuego.

Revelan Identidad de Mujer Localizada Muerta en Carrito de Supermercado Puebla

Cierran el paso en la 67 oriente de la colonia Loma Linda tras presunto ataque directo con arma de fuego

Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) se encuentran en el punto recabando evidencias de lo ocurrido. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y su estado de salud después de la balacera.

Policía Municipal de Puebla se entrevistó con el padre del afectado, quien confirmó lo sucedido. Los responsables huyeron con rumbo desconocido y no se reportan personas detenidas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR