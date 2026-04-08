Un Hombre Fue Asesinado con Disparos de Arma de Fuego en Ignacio Romero Vargas, Puebla

Un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego la noche del martes 7 de abril en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en la ciudad de Puebla.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla (SSC) acordonaron la zona para recabar indicios.

La víctima terminó tendida a mitad de la calle en la junta auxiliar. Foto: N+

¿Qué pasó en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas en Puebla?

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió sobre la Calle Tabasco, entre Camino Nacional y Zaragoza, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Estatal confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, debido a las graves heridas por impactos de bala, por lo que procedieron a asegurar la zona.

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Posteriormente, al lugar también acudieron efectivos del Ejército Mexicano para reforzar la seguridad en el área.

No hay detenidos por ataque armado en Ignacio Romero Vargas

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo, el cual hasta el momento permanece en calidad de desconocido.

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Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este homicidio.

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Con información de N+

JAPR