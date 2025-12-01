Hombre Muere al Caer a una Barranca tras Chocar su Camioneta con un Muro de Contención en Puebla

Un lamentable accidente dejó sin vida a un hombre en una barranca de la Junta Auxiliar San Miguel Canoa en Puebla, luego de que éste chocara su camioneta contra un muro de contención en el Puente del Escalón.

El conductor de la camioneta amarilla habría perdido el control al volante y terminó impactándose contra la barrera que se encuentra en el puente que conecta con la Unidad Deportiva La Antorcha.

El impacto fue tan fuerte que el masculino rompió el parabrisas y salió proyectado con gran potencia hasta caer en la barranca de aproximadamente 10 metros de altura.

La víctima quedó gravemente herida por lo que testigos del hecho solicitaron el apoyo del cuerpo de emergencias de forma inmediata.

Muere hombre tras accidente en Puente del Escalón en San Miguel Canoa, Puebla

Se sabe que en el vehículo siniestrado también viajaba al menos una mujer de copiloto, junto a otra persona, quienes quedaron con lesionadas y crisis nerviosa.

Al lugar arribaron agentes de la Policía Municipal y paramédicos quienes confirmaron que el hombre ya había perdido la vida debido a la gravedad de sus heridas, principalmente al golpe en la cabeza que recibió.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) abanderaron la zona del Puente del Escalón, el cual solo registró cierre parcial para no afectar el tránsito en la zona; además, cubrieron el cuerpo en espera de las autoridades correspondientes.

Momentos después agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a realizar las diligencias competentes para proceder con el levantamiento del cadáver.

Puebla registró al menos 14 accidentes cada día en 2024

Puebla se ha convertido en la segunda peor ciudad para manejar en todo el país, solo por debajo de Guadalajara.

de acuerdo con mediciones recientes sobre movilidad, seguridad vial y percepción ciudadana.



El panorama es preocupante, todos los días se registran más de 36 accidentes de tránsito en la zona metropolitana, cifra que refleja la gravedad del problema y la falta de cultura vial sólida.

Tan solo en la capital poblana, durante 2024, ocurrieron más de 5 mil percances, lo que significa que al menos 14 accidentes suceden cada día.



Los reportes oficiales señalan tres causas principales detrás de esta estadística alarmante, el exceso de velocidad, la distracción al volante por el uso del celular y la falta de direccionales al cambiar de carril o realizar maniobras.

