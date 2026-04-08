Un Hombre Fue Asesinado a Golpes durante Riña Familiar al Interior de una Casa en Puebla

La tarde de este miércoles 8 de abril ocurrió un hecho violento en la colonia Tres Cruces, en la ciudad de Puebla, donde un hombre perdió la vida tras ser brutalmente golpeado al interior de su domicilio en una aparente riña familiar y personas conocidas.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la Diagonal Río Papagayo, donde, de acuerdo con vecinos, la víctima sería un joven identificado como Daniel "N".

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Trascendió que la agresión se habría derivado de una aparente riña; sin embargo, el presunto responsable logró escapar antes de la llegada de las autoridades.

La zona fue acordonada para la atención de paramédicos. Foto: N+

Fue la madre del joven fue quien dio aviso a los números de emergencia, lo que generó la movilización de paramédicos y elementos de seguridad. Al arribar, los técnicos en urgencias médicas de Cruz Roja confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Policía y Ejército Mexicano resguardaron la zona del homicidio en Puebla

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona, mientras personal del área de atención a víctimas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) brindaron acompañamiento a los familiares.

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De manera preventiva y para evitar posibles conflictos en la zona, también arribaron elementos del Ejército Mexicano.

Serán las autoridades ministeriales las encargadas de realizar las diligencias correspondientes y dar con el o los responsables de este hecho.

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Con información de Genaro Zepeda

JAPR