Muere Adulto Mayor y su Esposa Sobrevive con Lesiones por Explosión de Polvorín en Tlaxcala

La tarde del domingo 30 de noviembre ocurrió una fuerte explosión en un polvorín clandestino ubicado en el municipio de Xaloztoc en Tlaxcala, dos personas resultaron gravemente lesionadas.

Una pareja de la tercera edad fue trasladada de emergencia a un hospital de la región. Horas más tarde se confirmó que el varón había perdido la vida, mientras que su pareja continúa hospitalizada.

Dos Heridos Deja Explosión de Polvorín Clandestino en Xaloztoc, Tlaxcala

El estallido ocurrió en un predio de la comunidad de Velazco y se escuchó a varios kilómetros a la redonda, alertando a habitantes de localidades cercanas.

Autoridades de los tres niveles de gobierno arribaron al lugar para resguardar la zona, intensificar la seguridad y evitar riesgos adicionales, personal especializado realizó valoración de los daños.

De acuerdo con información preliminar, el polvorín operaba de manera irregular, lo que habría contribuido al incidente. Las personas afectadas fueron identificadas como Fidel, de 62 años, quien perdió la vida debido a las quemaduras, y Marina de 40 años, quien sigue en el nosocomio con lesiones de consideración.

La coordinación estatal de Protección Civil activó los protocolos de mitigación de riesgos y coadyuvar en las investigaciones correspondientes para determinar la causa del siniestro.

Con información del Gobierno de Xaloztoc

