Asesinan a Hombre al Interior de un Gimnasio de Puebla; Hay Tres Detenidos

Este lunes 8 de diciembre de 2025 fueron aprehendidos y vinculados a proceso dos hombres y una mujer: Alma Patricia “N”, David “N” y Ángel David “N”, por el homicidio de un hombre al interior del gimnasio “Club Oxigen” en el municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla.

A los tres involucrados en dicho asesinato se les vinculó a proceso imponiéndoles prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en tanto dure la investigación complementaria.

Asesinan a un hombre al interior de un gimnasio en San Matías Tlalancaleca, Puebla

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), el pasado 26 de septiembre, tres personas arribaron a bordo de una motocicleta al gimnasio mencionado con el propósito de ubicar a un hombre que se encontraba en el interior.

La persona fue agredida con disparos de arma de fuego, perdiendo la vida en el lugar a causa de las lesiones. Tras la agresión, los presuntos responsables se dieron a la fuga.

Al realizar las investigaciones pertinentes, se obtuvieron las identidades de quienes habrían realizado la agresión, por lo que, con base en datos de prueba se solicitaron las órdenes de aprehensión correspondientes.

Las tres personas fueron ubicadas y detenidas quedando a disposición del Juez de Control quien al analizar las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público determinó durante audiencia inicial su vinculación a proceso.

Sentencian a mujer por contratar a sujetos para que mataran a su pareja sentimental en Puebla

El pasado 28 de noviembre fue confirmada la sentencia de más de 23 años de prisión contra Laura “N” por el delito de homicidio calificado en la colonia Anzures de la ciudad de Puebla.

Se sabe que la mujer presuntamente planeó privar de la vida a un empresario con quien sostuvo una relación sentimental, por lo que habría contratado a dos hombres para realizar la agresión.

Puebla Registró 188 Homicidios en el Periodo Enero-Septiembre 2025

El 15 de julio de 2019, la víctima fue interceptada por dos sujetos en la calle 39 oriente, esquina con Privada de la 10 B Sur, en la colonia Anzures de la ciudad de Puebla, donde fue lesionado por disparo de arma de fuego, perdiendo la vida en el lugar.

Con información de FGE Puebla

GMAZ