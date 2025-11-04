Reportan Incendio en una Casa Habitación de Puebla; El Segundo del Día
Autoridades llegaron a la vivienda ubicada en la colonia Nuevo Plan de Ayala de Puebla para sofocar las llamas que surgían de su interior.
Este martes 4 de noviembre de 2025 por la tarde se registró el incendio de una casa habitación en la colonia Nuevo Plan de Ayala de la ciudad de Puebla sin que hasta el momento se hayan dado a conocer las afectaciones dejadas por el siniestro.
Cabe destacar que este es el segundo incendio reportado por las autoridades en la capital poblana en el mismo día, ya que más temprano se reportó otro en la colonia San Ramón.
Se incendia casa habitación en la colonia Nuevo Plan de Ayala de Puebla
La tarde de este martes la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) recibió el reporte de un incendio registrado en una vivienda en la colonia Nuevo Plan de Ayala de la capital poblana por lo que se movilizaron al lugar.
Ya en el sitio y en coordinación con el cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP) se realizaron maniobras de control, sofocación y enfriamiento, evitando la propagación del fuego y garantizando la seguridad en la zona.
Hasta el momento, no se han reportado lesionados por el siniestro ni las afectaciones materiales dentro de la casa habitación.
Rescatan a cachorro del incendio de una vivienda en colonia San Ramón de Puebla
Este mismo martes un cachorro fue rescatado por las autoridades de un voraz incendio registrado en una casa ubicada en la colonia San Ramón de la ciudad de Puebla.
Fue aproximadamente a las 14:00 horas que elementos de Protección Civil Estatal de Puebla en coordinación con el cuerpo de Bomberos de la SSP Puebla atendieron el reporte de un incendio en una casa habitación de la colonia San Ramón.
Cabe destacar que no se reportaron personas lesionadas durante el siniestro. Protección Civil reportó que el incendio quedó controlado y realizaron labores de liquidación final.
Con información de la SSC Puebla
GMAZ