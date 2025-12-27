Se Incendia Asentamiento Utilizado como Vivienda en Vía Pública en Puebla

Este sábado 27 de diciembre de 2025 se registró un incendio en un asentamiento utilizado como vivienda en plena vía pública en la colonia Cleotilde Torres de la ciudad de Puebla.

Al lugar llegaron las autoridades quienes trabajaron para sofocar el fuego que consumió ropa, madera, entre otros tipo de residuos para evitar que se extendiera a predios aledaños.

Se incendia asentamiento en vía pública en la colonia Cleotilde Torres de Puebla

Fue la mañana de este sábado cuando se registró un incendio originado en un asentamiento ocupado como vivienda en la vía pública ubicado en la colonia Cleotilde Torres en la capital poblana.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos sofocaron la combustión de ropa, madera y residuos de dicha vivienda improvisada en calles de la demarcación al norte de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, no se registraron personas lesionadas por el siniestro y el lugar quedó sin riesgo para la población.

