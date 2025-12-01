Se Incendia Casa Habitación en Puebla; el Fuego se Originó en una Recámara

La tarde de este lunes 1 de diciembre de 2025 se reportó un incendio al interior de una casa habitación ubicada en el Bulevar Lomas del Valle al norte de la ciudad de Puebla.

Al llegar los cuerpos de emergencia, se percataron que el fuego se originó y se concentró dentro de la recámara principal de la vivienda, por lo que los trabajos para sofocar las llamas se centraron en dicha zona.

Reportan incendio de casa habitación en el Bulevar Lomas del Valle de Puebla

Este lunes la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla en conjunto con la Policía Estatal Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) atendieron el reporte de un incendio en el Bulevar Lomas del Valle de la capital poblana.

Al arribar al sitio se confirmó que el fuego se concentraba en la recámara principal, donde se consumieron diversos objetos, por lo que realizaron acciones de extinción y remoción de material, dejando el lugar totalmente controlado y sin riesgo para viviendas aledañas.

De acuerdo con las autoridades, no hubo personas lesionadas; además, el propietario presentó una crisis nerviosa que no requirió traslado y se emitieron recomendaciones de seguridad.

La madrugada de este mismo lunes, Protección Civil del Estado de Puebla atendió un incendio registrado en un terreno baldío ubicado en Avenida Independencia, segunda privada del Charro, en la capital poblana.

En coordinación con Policía Estatal Bomberos de la SSP Puebla y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se logró controlar y sofocar el fuego que consumió madera, plásticos y pasto seco.

No se registraron personas lesionadas. Tras las labores de mitigación, el sitio quedó completamente sin riesgo para las y los vecinos de la zona.

Con información de Protección Civil de Puebla

GMAZ