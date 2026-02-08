Se Queman Casi 200 Vehículos por Incendio en un Corralón de la Fiscalía de Tlaxcala

Un fuerte incendio consumió decenas de vehículos al interior de un corralón de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ubicado en el municipio de Tzompantepec en Tlaxcala.

En el predio con dimensión de varias hectáreas de metros cuadrados se almacenaban cientos de automóviles y motocicletas con más de 10 años de antigüedad pertenecientes a lo que fue la Procuraduría General de Justicia.

Una densa columna de humo de varias decenas de metros de altura fue visible desde varios puntos del municipio de Tzompantepec en Tlaxcala, por lo que cuerpos de emergencia actuaron en respuesta.

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala (FGJE) confirmó que el sábado 7 de febrero de 2026, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, se registró un incendio en el que se consumieron aproximadamente 184 vehículos que se encontraban en una franja del corralón de un total aproximado de 600 unidades entre vehículos y motocicletas.

Debido al siniestro, participaron de forma oportuna elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como de los municipios de Tzompantepec y Apizaco; el incendio fue contenido y controlado.

Investigan causas del incendio que calcinó casi 200 unidades en el corralón de la Fiscalía de Tlaxcala

Se contó con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En la otra franja del corralón permanecieron intactos aproximadamente 425 entre unidades ente automóviles y motocicletas.

La Fiscalía de Tlaxcala inició una carpeta de investigación, en la que el Ministerio Público, la Policía de Investigación y los peritos correspondientes llevarán a cabo las indagatorias para determinar el origen del incendio.

Con información de N+

JAPR