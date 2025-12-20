Se Desata Aparatoso Incendio en Rosticería de Puebla, Presuntamente por una Colilla de Cigarro

Momentos de tensión se vivieron tras las inmensas llamas que provenían del incendio de un negocio de venta de pollos rostizados en la Avenida 5 de Mayo a una cuadra del centro de San Andrés Cholula en Puebla.

Durante las últimas horas de este 19 de diciembre, una llamada al servicio de emergencias 9-1-1 alertó al cuerpo de bomberos sobre este impactante siniestro.

Un local ubicado entre la Avenida Reforma, la calle 2 Poniente, y la 3 y 2 Norte, comenzó a consumirse rápidamente por el fuego, a pesar de la pronta reacción de los testigos que se encontraban en la zona, las llamas incrementaron hasta alcanzar varios metros de altura.

Inmensas llamas consumieron la rosticería "Gallo Pollo" en San Andrés Cholula

En redes sociales se viralizó un video en donde se logra ver la inmensidad del fuego consumiendo a este comercio ubicado casi en el corazón del Pueblo Mágico de Cholula.

Finalmente arribaron elementos de Protección Civil y policías municipales de San Andrés Cholula, quienes con mangueras y equipo especializado lograron controlar el siniestro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que se trató de una rosticería de nombre "Gallo Pollo" cuyo fuego fue liquidado en su totalidad gracias a una respuesta inmediata, además se realizaron acciones de mitigación de riesgo para evitar otro incidente.

Afortunadamente el hecho no dejó personas lastimadas ni intoxicadas por el humo, únicamente hubo cuantiosos daños materiales.

Colilla de cigarro pudo ser la causante del incendio que consumió un negocio en Cholula

De manera preliminar se sabe que una colilla de cigarro pudo haber sido la causa de este aparatoso incendio, algunas personas mencionan que habría sido un vecino que lanzó este deshecho en un montículo de basura en la parte del techo del negocio.

Serán las autoridades pertinentes en realizar las indagatorias correspondientes para conocer las causas exactas del siniestro y determinar si hay responsables.

El Gobierno Municipal de San Andrés Cholula mantuvo en vigilancia la zona y rectificó su compromiso con la sociedad ante cualquier emergencia.

