Colapsa Parte de una Vivienda de Lámina tras Incendiarse en la Ciudad de Tlaxcala

La tarde de este lunes 30 de marzo de 2026 se registró un incendio en una vivienda construida de materiales como lámina y madera en la colonia Miraflores de Ocotlán de la ciudad de Tlaxcala.

Las llamas consumieron el interior de la casa, llegando a algunos cimientos y provocando el colapso de parte de la estructura, por lo que tuvieron que llegar cuerpos de emergencia a atender la situación.

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Incendio colapsa parte de una vivienda en colonia Miraflores de Ocotlán en Tlaxcala

Fue aproximadamente a las 13:00 horas de este lunes cuando se reportó el incendio al interior de una vivienda ubicada en la colonia Miraflores de Ocotlán de la capital tlaxcalteca.

De acuerdo con las imágenes proporcionadas por el C5i Tlaxcala, se puede observar que la casa, construida con madera y lámina se encuentra colapsada en una parte, por lo que cuerpos de emergencia llegaron al lugar del siniestro para atender la situación.

Fueron elementos de la Policía Municipal de Tlaxcala quienes acudieron al domicilio y apagaron el fuego. Además reportaron que no hubo personas lesionadas por el incendio, solo daños materiales.

Se queman 29 vehículos durante incendio en corralón de Cuautlancingo, Puebla

El pasado 29 de marzo la Coordinación de Protección Civil Estatal, informó que fue atendido el incendio registrado en el corralón Nuevo León, del municipio de Cuautlancingo, donde se identificó la afectación de 29 vehículos con pérdida total por combustión.

Otras 30 unidades se reportaron con daños parciales. No se reportaron personas lesionadas. El incendio fue controlado y la zona quedó sin riesgo para la población.

Incendio Arrasa Decenas de Autos en Cuautlancingo, Puebla; 29 Fueron Pérdida Total

Con apoyo de Policía Estatal Bomberos, Protección Civil Municipal de Cuautlancingo y corporaciones de seguridad, se realizaron labores de enfriamiento mediante chorros de agua a presión para evitar la propagación del fuego.

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Con información de N+

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