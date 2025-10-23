Fuerte Incendio Provoca Columna de Humo Visible desde Varias Comunidades de Puebla

Un aparatoso incendio registrado la tarde del jueves en el municipio de Santa María Coronango en Puebla, alertó a vecinos de diversas comunidades la tarde de este jueves 23 de octubre.

El siniestro se debió a una quema descontrolada de hule espuma, tela y plástico en un predio a cielo abierto de la zona conocida como "Los Arenales" ubicada en la junta auxiliar de San Antonio Mihuacan.

Causa alarma fuerte incendio a cielo abierto en Santa María Coronango, Puebla

La columna de humo de color negro alcanzó más de 50 metros de altura por lo que fue visible en varios municipios de la zona conurbada.

Al lugar arribaron bomberos de Cuautlancingo, así como elementos de la secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) y Protección Civil (PC) quienes laboraron por varios minutos para controlar el siniestro.

Bomberos de cuatro municipios combaten incendio de basura en un predio de Puebla

Bomberos de Coronango en coordinación con vulcanos de Cuautlancingo, Puebla, Xoxtla y del Estado, continúan con los trabajos de mitigación de riesgos por incendio de basura en un campo de cultivo ubicado en la zona conocida como Arenales, en la Junta Auxiliar de San Antonio Mihuacán.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, debido a que toneladas de plástico se consumieron, los trabajos de enfriamiento fueron complicados.

Las autoridades desconocen quién o quiénes provocaron el incendio y el daño ambiental.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR