Aprehenden a Presunto Responsable del Secuestro de Dos Personas en Puebla

Este jueves 30 de octubre de 2025 fue aprehendido Javier “N” por su presunta participación en el secuestro de dos personas en Santa Catarina Hueyatzacoalco, junta auxiliar de San Martín Texmelucan.

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Javier “N” participó en secuestro de dos personas en Santa Catarina Hueyatzacoalco, San Martín Texmelucan, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Policía Municipal, dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Javier “N”, por su probable responsabilidad en el secuestro agravado de dos personas en San Martín Texmelucan.

El imputado presuntamente proporcionó a sus cómplices información sobre las actividades y ubicación de las víctimas, lo que permitió que el 11 de octubre de 2023 acudieran a una vulcanizadora ubicada en la junta auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco, donde privaron de la libertad a las dos personas y exigieron 50 mil dólares a cambio de su liberación.

Se tiene conocimiento que los probables responsables portaban armas de fuego, las cuales habrían sido facilitadas por un elemento de una corporación de seguridad pública federal.

Durante los hechos, las víctimas lograron ser liberadas gracias a la intervención de vecinos del lugar, quienes al percatarse de lo ocurrido impidieron la huida de los agresores y lograron la detención de dos de ellos, uno identificado como miembro activo de seguridad federal.

Tras labores de investigación y búsqueda, se logró la ubicación y aprehensión del imputado en las inmediaciones de la calle Guillermo Prieto, en San Rafael Tlanalapan, municipio de San Martín Texmelucan.

Vinculan a proceso a tres sujetos detenidos durante cateo en colonia Buena Vista de Puebla

El Juez de Control determinó con base en los argumentos aportados por la FGE Puebla, la vinculación a proceso de José Alejandro "N", José Luis "N" y Eric German "N", como probables responsables de delitos contra la salud en su modalidad de posesión de los narcóticos denominados metanfetamina y heroína

Tras otorgarse la orden de cateo, luego de que agentes de investigación realizaron labores de campo e inteligencia, derivado de una denuncia anónima respecto de venta de narcóticos en un inmueble ubicado en la colonia Buenavista de la ciudad de Puebla, logrando recabar diversos datos de prueba.

Fueron detenidas las tres personas en posesión de 27 envoltorios con sustancia granulada con características similares al cristal y 15 envoltorios con sustancia color negro, con características similares a la heroína.

