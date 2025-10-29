Aprehenden a Sujeto por Presunto Homicidio de Estadounidense en Centro Comercial de Puebla

Este martes 28 de octubre de 2025, fue aprehendido Joaquín “N”, por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre de nacionalidad estadounidense en el centro comercial Plaza Solesta de Puebla.

El sujeto identificado como uno de los probables responsables de este delito ocurrido el pasado 4 de julio fue puesto a disposición del Juez de Control, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Joaquín “N” habría avisado a sus cómplices para asaltar a la víctima en Plaza Solesta de Puebla

De acuerdo con el análisis efectuado mediante el uso de tecnología e inteligencia, se estableció que el pasado 4 de julio, el imputado, quien laboraba en la Joyería Torres, ubicada en la plaza comercial Angelópolis, se percató que la víctima había adquirido un reloj de alta gama en dicho establecimiento.

Posteriormente, Joaquín “N”, habría informado a sus cómplices sobre las características de la compra y presuntamente dio instrucciones para cometer un robo.

Una vez que los presuntos asaltantes ubicaron a su objetivo en el estacionamiento del centro comercial Plaza Solesta, intentaron despojarlo de sus pertenencias. Durante el hecho, la víctima resultó lesionada por un impacto de arma de fuego, lo que lamentablemente le provocó la muerte.

Mediante diversos datos de prueba, se logró establecer la probable responsabilidad de Joaquín “N”, por lo que se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla cumplimentó dicha orden en contra del hoy detenido, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, ocurrido en la Plaza Solesta.

El probable responsable fue puesto a disposición del Juez de Control, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

