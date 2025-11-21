Privan de la Libertad y Asesinan a un Hombre Prendiéndole Fuego en Puebla

Este viernes 21 de noviembre de 2025 se informó que queda firme la sentencia de más de 37 años de prisión, en contra de Jorge “N”, penalmente responsable del delito de homicidio calificado, ocurrido en el municipio de San Pedro Cholula.

Dicha resolución había sido dictada en el mes de junio del 2024, sin embargo, la defensa del hoy sentenciado había interpuesto un recurso de apelación, confirmándose la sentencia 16 meses después.

Noticia relacionada: Asesinan a Golpes a una Persona durante un Robo en su Casa en Puebla

Jorge “N” privó de la libertad y asesinó a un hombre en San Pedro Cholula, Puebla

Se determinó que el 9 de septiembre de 2021, dos personas privaron de la libertad a un hombre en la colonia San Matías Cocoyotla, en San Pedro Cholula, y lo trasladaron al domicilio de Jorge “N”, ubicado en el barrio de Mixquitla, en el mismo municipio.

Posteriormente, el 10 de septiembre, el hoy sentenciado sacó a la víctima de dicho inmueble enredado con cobijas y la llevó a un terreno baldío localizado a pocas calles del lugar, donde le prendió fuego, provocando su deceso.

Una vez concluidas las etapas procesales, el 26 de junio de 2024 se dictó una sentencia de 37 años y diez meses de prisión; no obstante, la defensa interpuso un recurso de apelación.

Tras la revisión del caso, el Tercer Tribunal de Alzada Colegiado en Materia Penal confirmó la legalidad de la resolución y determinó que la sentencia quedaba firme.

Hombre y mujer son sentenciados por homicidio de un hombre en Amozoc, Puebla

Fabiola "N" y Juan Carlos "N" fueron sentenciados a más de 27 años de prisión luego de acreditarse de manera plena su responsabilidad penal en los delitos de homicidio y lesiones calificadas por un hecho sucedido en el municipio de Amozoc, Puebla.

De acuerdo a las investigaciones, el día 22 de mayo de 2022, la imputada Fabiola "N", motivó a Juan Carlos "N", a agredir físicamente a otro masculino con un instrumento punzocortante, las lesiones fueron tan graves que le terminaron causando su muerte.

Mariano Guadalupe "N", Homicida Detenido que Era Objetivo Prioritario del FBI

En ese momento el padre y la hermana de la víctima llegaron al inmueble en donde estaba ocurriendo el hecho para ayudarlo, sin embargo, Juan Carlos "N", nuevamente motivado por Fabiola "N", procedió a agredirlos físicamente, provocándoles graves lesiones.

Historias recomendadas:

Con información de FGE Puebla

GMAZ