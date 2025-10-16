Anuncian Jornada Gratuita para la Prevención del Cáncer de Mama en Puebla ¿Cuándo y Dónde?

En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, organizaciones altruistas anunciaron el inicio de la Jornada Gratuita para la prevención de esta enfermedad. la cual se llevará a cabo desde este viernes 17 de octubre al 7 de noviembre de 2025 en la sede de Cáritas Puebla.

Esta iniciativa contempla la realización de 250 estudios gratuitos entre mastografías y ultrasonidos mamarios dirigidos a mujeres a partir de los 40 años.

Club Rotario Líderes y Cáritas Puebla encabezan Jornada Gratuita para la Prevención del Cáncer de Mama

La presidenta del Club Rotario Líderes de Puebla, Coca Sevilla Castillo invitó a las poblanas a participar en la Jornada Gratuita para la Prevención del Cáncer de Mama, ya que tratándose de esta enfermedad, el detectarla a tiempo es crucial.

Es la segunda causa de muerte en nuestro país, el cáncer de mama el detectar es la diferencia entre vivir o morir o tener un tratamiento menos agresivo se vuelve un programa de salud pública, cada vez es más frecuente es que tengamos a alguien cercana a algún familiar, compañeras de trabajo. Prevención es clave.

Con este mensaje, las organizaciones participantes reafirman el compromiso con la salud, solidaridad y prevención, sumándose a la lucha mundial contra el cáncer de mama.

Fundación Cáritas Puebla ofrecerá mastografías y ultrasonidos mamarios gratuitos. Foto: Pexels | Ilustrativa

¿Cómo participar en las Mastografías y Ultrasonidos Mamarios Gratuitos que ofrece Cáritas Puebla?

Para poder sacar citas de Mastografías y Ultrasonidos Mamarios gratuitos es necesario llamar para agendar al número 221 282 9018, y mencionar el Código LÍDERES.

Tras haber obtenido la cita, acudir en la fecha y hora acordada al Centro de Diagnóstico Sara Ingrid Ruiz Dorantes, 13 Sur #1701, Barrio de Santiago.

Cabe recordar que el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama se conmemora este domingo 19 de octubre, y la prevención es la mejor aliada de las mujeres.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ