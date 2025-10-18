Detienen a un Matrimonio por Esconder a sus Tres Nietas de su Madre en Puebla

Este sábado 18 de octubre de 2025 fueron detenidos José Francisco Héctor “N” y Blanca Patricia “N” por el delito de desaparición cometida por particulares luego de desacatar una orden judicial y esconder a sus tres nietas menores de edad de su madre.

La detención ocurrió en la colonia Lomas de San Miguel de la ciudad de Puebla, por lo que ambos quedaron a disposición de un juez de control ante quien responderán por todos los hechos que se les atribuyen.

José Francisco Héctor “N” y Blanca Patricia “N” escondieron a sus tres nietas de su madre en Puebla

En marzo de 2023, la madre de las menores promovió un juicio familiar, el cual concluyó con la asignación de la guarda y custodia a su favor, ordenando al padre la entrega inmediata de las niñas, sin embargo esta persona se negó a dar cumplimiento a dicho mandato.

En junio del mismo año, el masculino fue detenido por el delito de violencia familiar y partir de ese momento, los abuelos paternos, José Francisco Héctor “N” y Blanca Patricia “N”, ocultaron a las menores, impidiendo el contacto con su madre.

José Francisco “N” y Blanca Patricia “N” fueron detenidos por violencia vicaria pero salieron libres

Tras haber ignorado el mandato judicial, los dos sujetos fueron detenidos y vinculados a proceso por los delitos de violencia vicaria y sustracción de menores.

Sin embargo, se modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por otras de distinta naturaleza, los imputados obtuvieron su libertad en relación con la causa penal que se les instruye, por lo que se solicitó y obtuvo una nueva orden de aprehensión en su contra, esta vez por el delito de desaparición cometida por particulares.

Con información de FGE Puebla

GMAZ