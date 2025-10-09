Hombre Apuñala con una Navaja a Dos Personas en la Ciudad de Puebla

Un sujeto identificado como José Joel “N” fue sentenciado el pasado miércoles 1 de octubre de 2025 a más de 15 años de cárcel por tentativa de homicidio en contra de dos personas a quienes apuñaló con una navaja en la ciudad de Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que obtuvo una sentencia de 15 años, 10 meses de prisión, en contra del hoy declarado penalmente responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

José Joel “N” apuñaló con una navaja a dos personas en la colonia Lomas de San Valentín, Puebla

De acuerdo con los hechos acreditados por el Agente del Ministerio Público, el 10 de marzo de 2019, el sentenciado interceptó a las víctimas en la calle Camelias, manzana 15, lote 5, de la colonia Lomas de San Valentín, donde las agredió con una navaja.

Familiares de las víctimas lograron intervenir y detener la agresión, sin embargo, las personas afectadas sufrieron lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Se impuso una pena privativa de libertad de 15 años y 10 meses, además del pago por reparación del daño moral y material a favor de las víctimas.

Con información de FGE Puebla

