Sujeto Obliga a Joven a Ingresar a un Motel para Abusar de Ella en Puebla

Un hombre identificado como José "N" fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de violación en agravio de una joven en un motel de la ciudad de Puebla.

La víctima denunció el hecho sucedido el 31 de julio de 2024, ante la Fiscalía General del Estado (FGE) quien comenzó con las investigaciones correspondientes.

Hombre amenaza de muerte a una joven para abusar de ella en Puebla

De acuerdo a las indagatorias, José "N" de 38 años de edad, interceptó a la mujer que caminaba en la vía pública y la amenazó de muerte.

El hombre la obligó a ingresar a un motel y comenzó a agredirla sexualmente, a pesar de que ella intentó resistirse.

Mujer Sufre Abuso en Plena Vía Pública de Puebla Capital

El agresor huyó del lugar sin esperar que las autoridades darían con su paradero; Una vez emitida la carpeta de investigación, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión contra José "N".

Agentes estatales de investigación lograron la detención del acusado y lo pusieron a disposición de las autoridades competentes para comenzar con su proceso legal.

Noticia relacionada: Sujeto Abusa de Mujer Frente a su Acompañante y Dispara contra Policía en Puebla

¿Cómo puedes denunciar abuso sexual en Puebla?

Ser víctima de una agresión sexual es un tema delicado que debe ser asesorado jurídicamente de la manera correcta para obtener justicia.

Si fuiste o conoces a alguien que fue víctima de abuso sexual en Puebla, te decimos paso a paso cómo debes denunciar este delito.

Noticia relacionada: ¿Cómo Denunciar un Delito en la App 911 en Puebla? Así se Reportan Emergencias en Tiempo Real

Acude a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Ciberacoso de Puebla ubicada en la 10 oriente 414 en la Colonia Centro.

Deberás llevar una identificación oficial vigente (original y copia); En caso de que la víctima sea menor de edad, deberás llevar su acta de nacimiento.

Acércate al modulo de atención, ahí te canalizaran con un agente del Ministerio Público quien te explicará tus derechos como víctima y te realizará algunas preguntas.

En ese momento deberás decirle toda la información que recuerdes del hecho, cada detalle es importante y esta información es completamente confidencial.

Recuerda que si consideras que tu integridad corre peligro, puedes pedir medidas de protección como parte de tus derechos.

Cómo Denunciar un Delito en Puebla Sin Acudir a la Fiscalía

Una vez finalizado este proceso, te leerán lo que dijiste y si estas de acuerdo con lo que hay en ese formato, deberás firmarlo.

Si no estás conforme con esto, antes de firmar, puedes pedir modificaciones que creas necesarias.

Para continuar con tu carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público te indicará si debes acudir con un perito psicóloga y/o una persona perito médica.

Finalmente, debes asegurarte de que te proporcionen tu número de carpeta de investigación (CDI) para darle seguimiento a tu denuncia.

Cualquier duda puedes preguntarla a los servidores públicos quienes te mantendrán informados sobre tu caso. Recuerda que las denuncias son importantes y siempre se cuidara la integridad de la víctima.

Historias recomendadas:

Con información de la FGE

MCS