Sujeto Intercepta y Asesina a su Víctima con un Objeto Punzocortante en Puebla

Este martes 4 de noviembre de 2025 fue vinculado a proceso José “N” por ser el presunto responsable de un homicidio calificado registrado el pasado mes de octubre en el municipio de Huauchinango.

Luego de exponer datos de pruebas suficientes, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró que se le imputara al hoy detenido la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, ante cualquier riesgo de fuga.

José “N” interceptó y asesinó a su víctima con un objeto punzocortante en Huauchinango, Puebla

De acuerdo con la investigación, el pasado 21 de octubre, José “N” interceptó a la víctima en un camino de terracería, ubicado entre las calles Insurgentes y General Ignacio Zaragoza, en la colonia Nueva Aurora, del municipio de Huauchinango, donde presuntamente lo atacó en diversas partes del cuerpo con un objeto punzocortante, causando su muerte.

Derivado de los datos de prueba presentados, el Juez de Control otorgó la orden de aprehensión correspondiente, a la cual se dio cumplimiento el pasado 31 de octubre.

Posteriormente, el Ministerio Público expuso datos de prueba que permitieron a la autoridad judicial dictar auto de vinculación a proceso en contra del imputado por el delito de homicidio calificado, imponiéndole además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Con información de FGE Puebla

GMAZ