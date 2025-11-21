Hirieron en el Cuello con Arma Blanca al Alcalde de Tianguismanalco en Puebla

Durante un recorrido de supervisión, fue atacado con arma blanca el Presidente Municipal de Tianguismanalco en Puebla la tarde del jueves 20 de noviembre. Juan Peréz Moral resultó con una herida en el cuello luego de que un sujeto se acercara con un objeto punzocortante.

Atacan con cuchillo al Presidente Municipal de Tianguismanalco Juan Pérez Moral

De acuerdo con los primeros reportes, el alcalde de Tianguismanalco fue trasladado de emergencia al Hospital Los Ángeles. El Director de Seguridad Pública Francisco Meneses indicó que el edil se encontraba consciente cuando ingresó al nosocomio.

Juan Peréz Moral se encontraba supervisando obras en el zócalo del municipio de Tianguismanalco cuando un hombre lo atacó de forma directa con un cuchillo en el cuello.

Noticia relacionada: Descartan Amenazas contra el Alcalde de Puebla Pepe Chedraui

Detuvieron al agresor del alcalde de Tianguismanalco en Puebla

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de la demarcación, y lograron asegurar al probable responsable, quien fue trasladado a la Casa de Justicia de Atlixco en Puebla.

Sobre el agresor, trasciende que habría estado bajo el influjo de alguna sustancia en el momento del ataque. Posteriormente fue llevado al C5 puesto a disposición de la autoridad para continuar la investigación.

Noticia en desarrollo