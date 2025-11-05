Arrestan a Adulto Mayor por Secuestrar a un Taxista en Puebla hace 25 Años

Un sujeto identificado como Julio "N" de 64 años de edad fue detenido por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y secuestro de un taxista, cometidos en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía General del Estado (FGE) se cumplió la orden de aprehensión por reclusión en contra del sujeto por cometer un asalto con violencia en contra del chofer.

Julio "N" participó en el secuestro de un taxista en Izúcar de Matamoros hace 25 años

De acuerdo con la averiguación previa, el 20 de marzo del año 2000, la víctima de ocupación taxista, accedió a realizar un viaje para varios sujetos con dirección a la población de Las Piletas en Izúcar de Matamoros.

Durante el trayecto el chofer de la unidad de servicio mercantil, fue privado de la libertad. Los captores exigieron a la familia de la víctima la cantidad de 500 mil pesos para su liberación.

Después de 12 días de negociación con la familia del chofer secuestrado, los responsables aceptaron un pago de 80 mil pesos para el rescate y posteriormente liberaron a la víctima.

Una vez que Julio "N" fue identificado como presunto partícipe del asalto con violencia y secuestro, la autoridad ministerial solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente. El imputado fue ubicado en reclusión al interior del Centro Penitenciario de "San Miguel" la Ciudad de Puebla.

Julio "N" de 64 años de edad ahora es investigado por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y secuestro de un hombre, cometidos hace 25 años en el municipio de Izúcar de Matamoros.

Con información de FGE

JAPR