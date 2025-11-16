Asesinan a Golpes a una Persona durante un Robo en su Casa en Puebla

Este domingo 16 de noviembre de 2025 se informó que fue vinculada a proceso Karla Stephannie “N” por su presunta responsabilidad en el homicidio de una persona luego de entrar a robar a su casa en la colonia Campestre Mayorazgo de la ciudad de Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que, a partir del análisis integral de indicios y dictámenes periciales incorporados a la carpeta de investigación, a la hoy imputada también se le impuso prisión preventiva oficiosa.

Noticia relacionada: Asesinan a un Hombre y a un Menor de Edad Durante un Ataque Armado en Puebla; Hay un Detenido

Karla Stephannie “N” habría participado en asalto y homicidio de una persona en la colonia Campestre Mayorazgo de Puebla

Se tiene conocimiento que el pasado 28 de septiembre, la víctima se encontraba en el interior de un inmueble situado en Privada 13 A Sur, colonia Campestre Mayorazgo, en la ciudad de Puebla, cuando presuntamente Karla Stephannie “N”, en complicidad con otros sujetos, ingresó al domicilio.

Los agresores habrían procedido a amedrentar, golpear y privar de la vida a la víctima, con el objetivo de sustraer equipo de cómputo, pantallas, teléfonos celulares y otros bienes muebles.

Como resultado de las diligencias ministeriales, se logró la identificación plena de la hoy imputada como probable interviniente en los hechos. El Ministerio Público solicitó y obtuvo del órgano jurisdiccional la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por agentes investigadores.

Asesinan a dos personas en la colonia 2 de Marzo en La Resurrección, Puebla

El pasado viernes 14 de noviembre se reportó el asesinato de dos personas a balazos en la colonia 2 de Marzo de La Resurrección, junta auxiliar del municipio de Puebla.

Homicidio de Dos Personas en Colonia 2 de Marzo de La Resurrección Puebla

Cerca de las 18:00 horas, vecinos escucharon detonaciones de armas de fuego, mismas que dejaron como resultado a dos individuos inertes sobre las calles de esta demarcación.

Historias recomendadas:

Con información de Héctor Rangel

GMAZ