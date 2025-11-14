Detienen a Dos Presuntos Carteristas en Estación de Metrobús en Puebla

La tarde del miércoles 13 de noviembre de 2025 fueron detenidos dos presuntos carteristas en la estación del Paseo Bravo de la Línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

El operativo realizado por la Policía Estatal Turística se llevó a cabo luego que una usuaria del también conocido como metrobús llamó a los servicios de emergencias para reportar el robo de su teléfono celular.

Detienen a Karla Yahayra “N” y Abel “N”, presuntos carteristas en la Línea 2 de la RUTA Puebla

Elementos de la Policía Estatal Turística detuvieron este miércoles a una mujer y un hombre, presuntamente dedicados al robo de teléfonos celulares en el transporte público.

Estas personas fueron detenidas en el paradero del Paseo Bravo tras ser señaladas por una usuaria de la Línea 2 de la RUTA, como responsables del robo de un equipo telefónico.

En consecuencia, Karla Yahayra “N”, de 27 años y Abel “N”, de 28 años, fueron presentados ante el Ministerio Público.

Los pasajeros reportaron que la pareja opera comúnmente en la zona y presuntamente forman parte de una banda de carteristas. Por eso, solicitaron a otras personas que, en caso de reconocerlos, los denuncien para evitar que salgan de la cárcel.

Dos Presuntas Carteristas Detenidas en Estación de la Línea 2 de RUTA Puebla

