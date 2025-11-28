Mujer Contrató a Dos Sujetos para Matar a su Pareja Sentimental en Puebla

Este viernes 28 de noviembre de 2025 fue confirmada la sentencia de más de 23 años de prisión contra Laura “N” por el delito de homicidio calificado en la colonia Anzures de la ciudad de Puebla.

La condena había sido dictada desde mayo de 2023, pero ante un recurso de apelación y un amparo, las autoridades lograron dejar firme la sentencia hasta este viernes.

Sentencian a Laura “N” por el homicidio de su pareja sentimental en la colonia Anzures de Puebla

Se sabe que la mujer presuntamente planeó privar de la vida a un empresario con quien sostuvo una relación sentimental, por lo que habría contratado a dos hombres para realizar la agresión.

El 15 de julio de 2019, la víctima fue interceptada por dos sujetos en la calle 39 oriente, esquina con Privada de la 10 B Sur, en la colonia Anzures de la ciudad de Puebla, donde fue lesionado por disparo de arma de fuego, perdiendo la vida en el lugar.

Derivado de lo anterior y con base en las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), se supo que la presunta autora intelectual de ese homicidio fue Laura “N”, por lo que fue detenida, quedando a disposición de la autoridad judicial.

Con base en las pruebas aportadas por el agente del Ministerio Público, el 29 de mayo de 2023, se obtuvo sentencia condenatoria en su contra de 23 años y nueve meses de prisión sin embargo, la persona promovió un recurso de apelación.

Asimismo, el 28 de febrero de 2025, el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia condenatoria, no obstante, la mujer promovió un amparo, logrando dejarla firme este viernes.

Alfonso “N” es sentenciado por asesinar a un hombre y lesionar a una mujer en Puebla

El pasado lunes, Alfonso “N” fue sentenciado a más de 23 años de prisión por los delitos de homicidio contra un hombre y lesiones calificadas contra una mujer en la colonia Miguel Hidalgo de la ciudad de Puebla.

El 6 de octubre de 2019, el hoy sentenciado presuntamente ingresó a un domicilio ubicado en la colonia Miguel Hidalgo, de la ciudad de Puebla, donde habría lesionado con instrumento punzocortante a dos moradores, una mujer y un hombre quien perdió la vida.

