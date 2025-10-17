Alerta por Fuertes Lluvias en Seis Regiones de Puebla; Recomendaciones a Seguir

Apenas una semana después del desastre natural provocado por las fuertes lluvias en municipios de la Sierra Norte de Puebla, de nueva cuenta pronosticaron aguaceros este fin de semana en gran parte de la entidad.

La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla dio a conocer que se esperan abundantes precipitaciones del sábado 18 al lunes 20 de octubre de 2025 principalmente en las Sierras Norte, Nororiental, Negra, Valle Serdán, Mixteca y la Zona Conurbada.

Lluvias en Puebla: Activan Alerta por Pronóstico de Tormentas en Varios Municipios

Recomendaciones ante las fuertes lluvias pronosticadas este fin de semana en Puebla

Ante las fuertes lluvias pronosticadas para este fin de semana en seis regiones de la entidad, el Gobierno de Puebla emitió las siguientes recomendaciones para evitar tragedias:

Evita transitar por brechas o caminos rurales durante las lluvias.

durante las No cruces r íos, arroyos o zonas bajas ; busca rutas alternas.

; busca rutas alternas. Aléjate de muros, árboles y cables en riesgo de caer.

en riesgo de caer. No arrojes basura en la calle ni en alcantarillas.

en la calle ni en alcantarillas. Reporta árboles o postes inclinados a tu autoridad local.

a tu autoridad local. Identifica refugios temporales.

Si manejas, hazlo con precaución.

Arma tu mochila de emergencia y haz tu plan familiar de protección civil.

Suben a 19 los muertos y se mantienen en cinco los desaparecidos en la Sierra Norte de Puebla

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, informó este mismo viernes la localización sin vida de Lázaro Gayoso Rodríguez, quien contaba con reporte de búsqueda con lo que, son 19 los fallecidos a causa de la contingencia pasada en el norte del estado.

El hallazgo fue posible gracias a la intervención coordinada de personal de esta área, así como de la Policía Estatal, el cuerpo de Bomberos del Estado de Puebla, el grupo de Inteligencia y Logística de PEMEX, así como de las autoridades municipales, quienes trabajaron de manera incansable en las acciones de búsqueda y rescate emprendidas en este municipio.

Asimismo, se informa que una persona más fue añadida a la lista de no localizadas ayer por la noche y con ello, continúan cinco reportes activos con ficha de búsqueda:

Ernesto Islas Aparicio, 54 años, Xicotepec de Juárez.

54 años, Xicotepec de Juárez. Liam Tadeo González Lechuga, 6 años, Huauchinango.

6 años, Huauchinango. Pedro Segura Muñoz , 75 años, Tetela de Ocampo.

, 75 años, Tetela de Ocampo. Sergio Franco Juárez, 70 años, Huauchinango.

70 años, Huauchinango. Albino Calderón Islas, 82 años, Naupan.

