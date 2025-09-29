Abandonan Cabeza de Empresario en Puebla; Familia Asegura que Pagó el Rescate por su Secuestro

Confirman identidad de una cabeza humana abandonada en el zócalo de Acatzingo se trataba del empresario Julio "N" originario de Tecamachalco, Puebla.

El pasado 28 de septiembre se localizó el cráneo de un masculino acompñado de una cartulina con un mensaje de una banda criminal.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento de la extremidad y dieron inicio con las investigaciones correspondientes.

Asesinan a empresario Julio "N" y abandonan su cabeza en Puebla. Foto: Facebook Natt Armenta

Familia paga rescate tras secuestro de Julio "N" en Tecamachalco

De acuerdo a familiares de la víctima, Julio "N" había sido privado de su libertad desde el 23 de septiembre, tiempo en donde los delincuentes mantuvieron comunicación con ellos para su rescate.

A pesar de que sus seres queridos confirman que pagaron la cantidad solicitada para el rescate del empresario, el trato no se cumplió.

En la recientes horas, se confirmó que la cabeza humana hallada en Acatzingo, pertenecía a Julio "N" de 30 años de edad quien había sido secuetrado.

Cuerpos del empresario Julio "N" continúa desaparecido; Piden justicia

La esperanza de volver a ver con vida Julio "N" se terminó, sin embargo, familiares piden justicia por el homicidio del joven y solicitan el apoyo para la localización del resto del cuerpo que aún continúa desaparecido.

El día que la víctima desapareció vestía una playera amarilla, un pantalón de mezclilla azul y unos tenis de color naranja fosforescente.

Además, conocidos de Julio "N" aseguran que la escena del hallazgo de la cabeza fue presuntamente alterada para desconcertar a las autoridades.

Localizaron Cabezas Humanas con Mensaje de Grupo Delictivo

Investigan homicidio y abandono de cabeza del empresario de Tecamachalco, Puebla

El Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) Francisco Sánchez confirmó los hecho sucedidos en Acatzingo y mencionó lo siguiente.

Hay un grupo ahí que no le vamos a hacer publicidad (...) la persona fallecida era de Tecamachalco, ya está identificado, hay que contribuir con lo que nos toca a nosotros y ver la investigación que hace la Fiscalía.

Por su parte la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha emitido más información respecto al caso, sin embargo, se sabe que ya se encuentra recabando las evidencias correspondientes para esclarecer el móvil del homicidio y dar con el o los responsables.

