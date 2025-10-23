Médico Desaparecido en CDMX Fue Asesinado en un Departamento en Tlaxcala

El cuerpo sin vida del Doctor Álvaro "N", de 58 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el domingo 19 de octubre en la Ciudad de México, fue localizado al interior de un departamento en la Unidad Habitacional Santa Cruz del municipio de Chiautempan, Tlaxcala.

De acuerdo con los primeros reportes, el galeno fue visto por última vez en la Alcaldía Álvaro Obregón de la capital del país, donde perdieron contacto con él, pues pretendía acudir a laborar el lunes al Centro de Salud de Chiautempan; sin embargo, no llegó.

Familiares y compañeros de trabajo comenzaron a buscarlo y solicitar el apoyo de la ciudadania a través de redes sociales y con la ayuda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Tlaxcala con la esperanza de volver a verlo.

Lamentablemente este 21 de octubre el Centro de Salud Urbano de Chiautempan confirmó el hallazgo sin vida del médico Álvaro "N" quien laboraba en dicha institución, esto agregaron en una publicación.

Agradece enormemente a cada uno de ustedes que nos brindaron su apoyo para compartir la desaparición de un buen amigo, un gran compañero y un invaluable médico.

Autoridades estatales dieron a conocer que el cuerpo fue localizado al interior del departamento que la víctima rentaba en la Unidad Habitacional Santa Cruz, lamentablemente presentaba diversas huellas de violencia, por lo que se notificó a la Fiscalía de Homicidios Dolosos para iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer el crimen.

Autoridades del Ministerio Público arribaron a la zona para realizar el levantamiento de cadáver y posteriormente ser llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) para poder realizarle la necropsia de ley y conocer las causas exactas de su muerte.

Familiares, amigos y colegas despiden a médico Álvaro hallado sin vida en Chiautempan, Tlaxcala

El hallazgo generó consternación entre familiares, colegas y amigos del médico, quienes habían mantenido una intensa búsqueda; En redes sociales el usuario Trejo Kary comentó que el Dr. Álvaro era un gran ser humano.

El día viernes pase a consulta sin saber que era la última vez que lo veía con vida mi más sincero pésame a su familia su partida deja un enorme vacío pues era muy profesional, muy amable y gran ser humano QEPD vuele alto Dr. Álvaro.

Hasta el momento no se han dado a conocer detenciones relacionadas con el caso, sin embargo, las investigaciones por el homicidio siguen en curso para dar con el o los responsables del delito para que sean juzgados conforme lo dicta la ley.

Por último, se dio a conocer que los servicios funerarios se llevaron acabo en el Panteón Los Ángeles en San Sebastián Atlahapa el pasado 22 de octubre, mientras que este jueves a las 12:00 p.m se lleva acabo el sepelio con misa de cuerpo presente en la Parroquia de Santa Maria Ixtulco, Tlaxcala.

