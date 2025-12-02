Localizan a una Persona Sin Vida en unas Canchas de Futbol de Puebla

Terrible hallazgo en la ciudad de una Puebla, una persona fue hallada sin vida en inmediaciones de unas canchas de futbol en el Infonavit Amalucan.

Vecinos de la Unidad Habitacional se percataron que una persona se encontraba tirada sin registrar movimiento alguno, por lo que de inmediato solicitaron ayuda a través del número de emergencias.

Al lugar arribaron Policías Municipales para constatar los hechos, por lo que al confirmar el hallazgo del cuerpo procedieron a acordonar la zona en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Vecinos del Infonavit Amalucan hallaron un cuerpo sin vida. Foto: N+

Continúa sin ser identificado el cuerpo hallado sin vida en el Infonavit Amalucan, Puebla

Momentos después arribaron agentes del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la recolección de indicios, tomar las fotografías de la escena y posteriormente, el levantamiento del cadáver.

El cuerpo fue llevado a las instalaciones de Semefo para llevar acabo la necropsia de ley y establecer las posibles causas de su fallecimiento; Hasta el momento las autoridades nos han confirmado la identidad de la víctima.

Noticias relacionada: Baile por Fiesta Patronal Termina con el Asesinato de un Hombre en Tlaxcala

Investigan homicidio de un hombre quien fue asesinado a balazos en Petlalcingo, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla investiga el homicidio de un hombre, perpetrado en el municipio de Petlalcingo; El sujeto fue hallado sin vida y con varias lesiones en el cuerpo, en un camino de terracería conocido como la hortaliza.

Balacera entre Presuntas Bandas Criminales Deja un Muerto en Puebla

Los vecinos de la zona escucharon varias detonaciones de arma de fuego por lo que que solicitaron la intervención de las corporaciones de seguridad, las cuales acudieron al sitio indicado y confirmaron la presencia de ahora occiso.

Las lesiones por impactos de bala eran evidentes en varias partes del cuerpo, por lo tanto, solicitaron el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que personal adscrito al Ministerio Público acudiera a realizar el levantamiento del cuerpo y su respectivo traslado al Semefo de Acatlán de Osorio, asimismo diera inicio a la carpeta de investigación para esclarecer este homicidio.

Historias recomendadas:

Con información de Ehécatl Mello

MCS