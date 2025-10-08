Abandonan Dos Cuerpos Mutilados al Interior de Bolsas de Basura en Puebla
N+
Los restos humanos fueron localizados amarrados junto a una lona azul en la colonia El Paraíso del municipio de Amozoc de Mota, Puebla.
COMPARTE:
La mañana de este 8 de octubre fueron localizados restos humanos de dos personas al interior de bolsas de basura en la Avenida Las Torres de la colonia El Paraíso en el municipio de Amozoc de Mota, Puebla.
Una mujer dio aviso a las autoridades sobre el hallazgo de tres bolsas de plástico con manchas hemáticas y una lona azul, con sospechosos bultos en su interior.
De inmediato elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Policía Estatal, se movilizaron al sitio ubicado en los límites de Puebla y Amozoc, para corroborar el hecho sucedido al rededor de las 8:10 am en la privada Bugambilias y calle Capulines.
Localizan restos humanos embolsados en la colonia El Paraíso de Amozoc de Mota, Puebla
De acuerdo a información preliminar, en el lugar se encontraban dos cuerpos desmembrados, envueltos en cobijas y amarrados; Además de presentar evidentes signos de violencia, las víctimas se encontraban presuntamente maniatados.
Luego del terrible hallazgo en la colonia El Paraíso, la zona fue acordonada por los elementos de seguridad en espera de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien posteriormente arribaron a realizar la recolección de indicios para comenzar con las investigaciones correspondientes.
El Servicio Médico Forense (Semefo) acudió al levantamiento de los dos cuerpos mutilados para realizar la necropsia de ley y poder identificar a las víctimas.
Las autoridades ministeriales serán los encargados de abrir una carpeta de investigación para dar con el o los responsables del homicidio doble y conocer el motivo de este crimen.
Noticia relacionada: Abandonan Cuerpo con Huellas de Violencia Debajo del Puente de Periférico de Puebla
Identifican cadáver abandonado en Amozoc de Mota; Era un mototaxista
Identifican cadáver abandonado en la autopista a Acajete en el municipio de Amozoc de Mota en Puebla; Se trata del mototaxista Carmelo "N" de 32 años de edad que había sido reportado como desaparecido.
De acuerdo a las investigaciones, la víctima fue privada de su libertad el pasado 6 de octubre en la junta auxiliar de Santiago Acatlán en el municipio de Tepeaca.
Sus seres queridos dieron aviso a las autoridades por lo que se emitió un boletín de búsqueda para dar con su paradero, pero lamentablemente fue hallado sin vida.
Familiares confirmaron la identificación del cuerpo y se dio a conocer que fue asesinado de dos balazos en la cabeza y además, presentaba hematomas en rostro, pecho y boca.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ya indaga el caso para dar con los homicidas del mototaxista bajo una carpeta de investigación con el folio FGEP/CDI/CGEIHD/TEPEACA-1/000510/2025.
Historias recomendadas:
- Roban a Punta de Pistola el Automóvil a Pareja que Acudió a una Entrevista de Trabajo en Puebla
- Muere Recluso del Penal de San Miguel en Puebla: El Cuerpo Presentaba Golpes en Tórax y Cabeza
- Encuentran un Cadáver Embolsado Cerca de una Barranca en Puebla
Con información de Maggie Castillo
MCS