Abandonan Dos Cuerpos Mutilados al Interior de Bolsas de Basura en Puebla

La mañana de este 8 de octubre fueron localizados restos humanos de dos personas al interior de bolsas de basura en la Avenida Las Torres de la colonia El Paraíso en el municipio de Amozoc de Mota, Puebla.

Una mujer dio aviso a las autoridades sobre el hallazgo de tres bolsas de plástico con manchas hemáticas y una lona azul, con sospechosos bultos en su interior.

Investigan hallazgo de restos humanos en terrenos de Amozoc de Mota. Foto: Genaro Zepeda | N+

De inmediato elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Policía Estatal, se movilizaron al sitio ubicado en los límites de Puebla y Amozoc, para corroborar el hecho sucedido al rededor de las 8:10 am en la privada Bugambilias y calle Capulines.

Localizan restos humanos embolsados en la colonia El Paraíso de Amozoc de Mota, Puebla

De acuerdo a información preliminar, en el lugar se encontraban dos cuerpos desmembrados, envueltos en cobijas y amarrados; Además de presentar evidentes signos de violencia, las víctimas se encontraban presuntamente maniatados.

Investigan Hallazgo de Restos Humanos en Amozoc, Puebla

Luego del terrible hallazgo en la colonia El Paraíso, la zona fue acordonada por los elementos de seguridad en espera de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien posteriormente arribaron a realizar la recolección de indicios para comenzar con las investigaciones correspondientes.

El Servicio Médico Forense (Semefo) acudió al levantamiento de los dos cuerpos mutilados para realizar la necropsia de ley y poder identificar a las víctimas.

Dos muertos fueron hallados embolsados en Puebla. Foto: Genaro Zepeda | N+

Las autoridades ministeriales serán los encargados de abrir una carpeta de investigación para dar con el o los responsables del homicidio doble y conocer el motivo de este crimen.

Noticia relacionada: Abandonan Cuerpo con Huellas de Violencia Debajo del Puente de Periférico de Puebla

Identifican cadáver abandonado en Amozoc de Mota; Era un mototaxista

Identifican cadáver abandonado en la autopista a Acajete en el municipio de Amozoc de Mota en Puebla; Se trata del mototaxista Carmelo "N" de 32 años de edad que había sido reportado como desaparecido.

De acuerdo a las investigaciones, la víctima fue privada de su libertad el pasado 6 de octubre en la junta auxiliar de Santiago Acatlán en el municipio de Tepeaca.

Sus seres queridos dieron aviso a las autoridades por lo que se emitió un boletín de búsqueda para dar con su paradero, pero lamentablemente fue hallado sin vida.

Familiares confirmaron la identificación del cuerpo y se dio a conocer que fue asesinado de dos balazos en la cabeza y además, presentaba hematomas en rostro, pecho y boca.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya indaga el caso para dar con los homicidas del mototaxista bajo una carpeta de investigación con el folio FGEP/CDI/CGEIHD/TEPEACA-1/000510/2025.

Historias recomendadas:

Con información de Maggie Castillo

MCS