Madre es Apartada de su Hijo por su Expareja Sentimental de Forma Ilegal en Puebla

Este miércoles 11 de febrero de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso de Luis Enrique “N” por presuntamente impedir a la madre de su hijo de un año de edad de forma ilegal en el estado de Puebla.

De manera simultánea, el Juez de Control le impuso una serie de medidas cautelares entre las que destaca una restricción de acercarse a su expareja sentimental y al menor, además de pagar una garantía económica.

Vinculan a proceso a Luis Enrique “N” por violencia vicaria y sustracción de menores en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo de la autoridad judicial la vinculación a proceso de Luis Enrique “N”, de 43 años, por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar con su agravante de violencia vicaria y sustracción de menores.

El 11 de julio de 2025, el hoy imputado recibió a su hijo de un año y tres meses de edad, en la colonia Galaxia La Laguna, de la ciudad de Puebla, con la obligación legal de reintegrarlo a su progenitora, titular de la custodia del niño, el 13 de julio. Sin embargo, retuvo al menor sin causa justificada ni autorización.

Derivado de la denuncia presentada, el agente del Ministerio Público inició la investigación correspondiente que permitió obtener diversos datos de prueba con los cuales judicializó el expediente.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Luis Enrique “N” y, de manera simultánea, le impuso las medidas cautelares de firma periódica; prohibición de salir del estado o del país; restricción para acercarse a la víctima, a los testigos y a los lugares que estos frecuenten; así como la obligación de exhibir una garantía económica de 80 mil pesos.

Multan con más de 200 mil pesos a sujeto por abandono de sus hijas en Zacatlán, Puebla

El pasado 26 de enero se dio a conocer la vinculación a proceso de Enrique Ernesto “N” por el presunto abandono de sus hijas en el municipio poblano de Zacatlán.

El agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación en contra del hoy imputado, luego de que presuntamente se desatendiera de sus tres hijas, incumpliendo con sus obligaciones legales de cuidado y manutención, motivo por el cual el expediente fue judicializado.

De manera adicional, dentro de un procedimiento en el Juzgado de lo Familiar, se determinó que el imputado debería pagar más de 211 mil pesos por concepto de pensiones alimenticias adeudadas, derivado del incumplimiento reiterado de dicha obligación a favor de las menores.

