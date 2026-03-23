Familiares y Amigos de Blanca Cecilia Exigieron Justicia para la Enfermera Asesinada en Puebla

Familiares, amigos y compañeros de Blanca Cecilia Rojas Aguilar, enfermera asesinada durante un asalto en la carretera federal a Tehuacán a la altura de Amozoc, exigieron justicia y avances en la investigación, frente a las instalaciones de Casa Aguayo en la ciudad de Puebla.

La madre, dijo para la cámara de N+ Puebla que desde que sucedieron los hechos las autoridades no se les ha acercado a brindarles asesoría y apoyo legal.

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Se manifiestan en Casa Aguayo para pedir justicia por enfermera asesinada en Tecamachalco

Quienes laboran en el llamado “Triángulo Rojo” de Puebla, aseguran que todos los días padecen de la inseguridad que se registra en la zona.

Lo anterior por falta de luminarias y recorridos de vigilancia nocturna. Además, exigieron que las cámaras de videovigilancia que hay en la vialidad sean monitoreadas las 24 horas.

¿Quién era Blanca Cecilia Rojas Aguilar? La mujer murió por un asalto armado en Tecamachalco

La mujer enfermera identificada como Blanca Cecilia Rojas Aguilar perdió la vida durante un violento asalto en la carretera Puebla-Tehuacán, a la altura del municipio de Amozoc de Mota, donde hombres armados le dispararon provocando su muerte, y lesionando a un médico del Hospital General de Tecamachalco.

Una Enfermera Fue Asesinada en Asalto sobre la Carretera Puebla-Amozoc

La víctima se encontraba adscrita al nosocomio mencionado, donde al término de su jornada laboral fue asaltada por desconocidos cuando se disponía a dirigirse a su hogar con su familia.

Blanca Cecilia tenía especialidad quirúrgica y contaba con dos maestrías, pero más allá de su vocación, era madre, esposa, hija, hermana y una gran amiga, de acuerdo a sus compañeras.

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Con información de N+

JAPR