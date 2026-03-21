Marchan Exigiendo Justicia para Mujer Agredida con un Machete por Defender a Perros en Puebla

Integrantes del colectivo animalista "Yo Seré su Voz" se manifiestan frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para exigir justicia en el caso de Sara Emilia, mujer quién defendió a tres perros y recibió machetazos por parte de su agresor en San Jerónimo Caleras, junta auxiliar de Puebla capital.

El lugar presenta carga vehicular por la manifestación de este sábado 21 de marzo de 2026, y hay presencia de agentes de Tránsito Municipal en el lugar para ofrecer vías alternas a los automovilistas en la zona.

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Marchan exigiendo justicia por Sara Emilia, agredida por defender perros en Puebla

La víctima exige que el delito de lesiones dolosas sea reclasificado por intento de homicidio. Además, declaró temer por su vida así como la integridad de sus familiares.

Acompañada por integrantes del colectivo, marcharon por el bulevar 5 de Mayo. En este momento bloquean la circulación de esta vialidad y la avenida 31 Oriente en sentido norte a sur.

Con pancartas exigen justicia para Sara Emilia y los tres canes que se encuentran desaparecidos, ya que su agresor, quien es su vecino, está en total libertad.

Hombre Ataca con Machete a Mujer y Perros Callejeros en San Jerónimo Caleras, Puebla

Sujeto agredió a Sara Emilia con un machete por defender a perros callejeros en San Jerónimo Caleras, Puebla

En días anteriores un video generó indignación entre la sociedad luego de que una mujer sufriera un ataque con un machete por parte de un hombre que pretendía lastimar a unos perros callejeros en la colonia Lomas de San Jerónimo Caleras de la ciudad de Puebla.

La agresión fue captada por cámaras de seguridad en la calle Montes de Los Olivos; En la grabación se observa a un sujeto con un machete en mano correteando a los canes en situación de calle para lastimarlos, incluso las vecinos aseguran que amenazó con quitarles la vida.

Al respecto, el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, manifestó en sus redes sociales su rechazo absoluto a las actitudes que generan violencia para cualquier persona y seres sintieses por lo que solicitó a la FGE Puebla que actué con todo rigor frente a estas agresiones.

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Con información de Maribel Espinoza

GMAZ