Localizan a Mujer que Fue Reportada como Privada de su Libertad en Puebla

Maricruz “N”, quien fue reportada por su esposo como privada de la libertad en el municipio de Los Reyes de Juárez, fue localizada en Tehuacán este martes 28 de octubre de 2025.

La mujer se encuentra bajo resguardo de las autoridades y recibe atención médica y psicológica, con el propósito de garantizar su bienestar físico y emocional.

Localizan a mujer reportada como privada de su libertad en Los Reyes de Juárez, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informa que fue localizada Maricruz “N”, cuyo esposo reportó su presunta privación de la libertad el día de ayer en el municipio de Los Reyes de Juárez.

Tras la denuncia presentada, la FGE Puebla inició de manera inmediata los actos de investigación y labores de inteligencia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

Como resultado de estas acciones, fue posible ubicar el equipo telefónico de la víctima en las inmediaciones de la autopista Puebla – Orizaba, a la altura de Acatzingo.

Derivado de la oportuna intervención, Maricruz "N" fue localizada en el municipio de Tehuacán. Al respecto, continuarán las investigaciones a fin de esclarecer los hechos.

Simulan Voz de Adolescente para Extorsionar a su Mamá en Puebla

En Puebla, un adolescente de 15 años de edad fue víctima de secuestro virtual por parte de ciberdelincuentes, quienes exigían a su familia un pago de 300 mil pesos para ser liberado.

La madre del joven recibió una llamada telefónica en la que aparentemente escuchó la voz de su hijo. Minutos después, un sujeto que aseguró ser miembro de una célula delictiva, dijo por teléfono a la mujer que tenían secuestrado al menor de edad

3 Menores Privadas de la Libertad Recuperadas y Reintegradas con su Madre

Gracias a la denuncia se implementó un operativo de búsqueda y fue localizado ileso el adolescente en la capital poblana.

Con información de FGE Puebla

