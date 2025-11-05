Detienen a "El Gama" y a una Mujer en Puebla; Objetivo Prioritario de la Policía Estatal

La tarde de este miércoles 5 de noviembre de 2025 fue detenido en el Barrio de Santiago de la ciudad de Puebla, Marvin “N” alias “El Gama” presunto generador de violencia en colonias del norte de la capital poblana y objetivo prioritario de las autoridades.

En el lugar de los hechos también fue detenida una mujer identificada como Liliana “N”. Además se logró el aseguramiento de dinero en efectivo y envoltorios con posible droga.

Detienen a Marvin “N” alias “El Gama” presunto generador de violencia y “objetivo prioritario” en Barrio de Santiago de Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), encabezaron la intervención donde fue detenido Marvin “N”, alias El Gama, un presunto generador de violencia en el norte de la ciudad de Puebla.

El ahora detenido era un objetivo prioritario para las autoridades poblanas, debido a su presunta participación en distintos hechos violentos en colonias del norte de la capital poblana.

Las personas detenidas y los elementos materiales de prueba quedaron a disposición de la autoridad ministerial para las diligencias correspondientes.

La mañana de este mismo miércoles la SSP Puebla detuvo a dos hombres y una mujer que pretendían distribuir sustancias ilícitas.

La acción que tuvo lugar en la colonia Guadalupe Hidalgo, ubicada al sur de la capital poblana, permitió a las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata (FERI) detener a Arturo “N”, de 40 años; Jesús “N”, de 32 años y Xóchitl “N”, de 27 años.

Policías estatales lograron asegurar más de 140 paquetes y envoltorios que contenían posible marihuana, cocaína, crack y cristal, así como una gramera digital, una báscula, dinero en efectivo y una motocicleta.

Las personas detenidas y los indicios recolectados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para iniciar una carpeta de investigación por delitos contra la salud.

