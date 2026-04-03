Recuperan una Motocicleta con Reporte de Robo en Autopista de Tlaxcala; Hay un Detenido

El pasado jueves 2 de abril de 2026 una motocicleta que contaba con reporte de robo fue recuperada sobre la autopista Arco Norte a la altura del municipio tlaxcalteca de Españita.

Durante el operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad del estado de Tlaxcala, fue detenida una persona por detentación de vehículo, quedando a disposición de la autoridad correspondiente.

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Recuperan motocicleta con reporte de robo en la autopista Arco Norte de Tlaxcala

Fue aproximadamente a las 18:00 horas de este jueves que se reportó la recuperación de una motocicleta con reporte de robo sobre la autopista Arco Norte en el estado de Tlaxcala.

Inicialmente la unidad fue localizada en el municipio de Sanctórum sobre este tramo carretero, siendo alcanzada por elementos de Seguridad Pública y Guardia Nacional a la altura de la demarcación de Españita.

Durante este operativo realizado con éxito gracias al Registro Público de Vehículos del Estado de Tlaxcala (Repuvet) y las cámaras de vigilancia del C5i, se reportó una persona detenida.

Recuperan tractocamión abandonado en San Pedro Cholula, Puebla

El pasado 1 de abril de 2026 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) lograron ubicar y recuperar un tractocamión que había sido reportado como irregular en su ruta.

El hallazgo de la unidad, que estaba en aparente estado de abandono, ocurrió en calles de la junta auxiliar de Santa Bárbara Almoloya en la demarcación antes mencionada de la zona conurbada de Puebla.

Video: Robo de Motocicleta en Misiones de San Francisco de Coronango, Puebla

Tras realizar la consulta del estatus del vehículo y de la caja acoplada, se confirmó que no contaban con reporte de robo. En consecuencia, se llevaron a cabo los procedimientos administrativos correspondientes y, una vez acreditada la legítima propiedad, la unidad fue entregada a su propietario.

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Con información de N+

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