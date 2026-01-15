Motociclista Es Asesinado a Disparos en un Campo de Cultivo de Puebla

Este jueves 15 de enero de 2026 se dio a conocer la captura de Amado Ángel “N” por su presunta participación en el homicidio de un motociclista en la región de Izúcar de Matamoros.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que hace unas horas se logró dar cumplimiento a una orden de aprehensión contra el sujeto en el municipio de Chietla, quedando a disposición del Juez de Control.

La FGE Puebla capturó a Amado Ángel “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en contra de un hombre, ocurrido en la región de Izúcar de Matamoros.

El día 15 de octubre de 2024, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta en inmediaciones de los campos de cultivo conocidos como "La Bomba", ubicados en el camino Atencingo-El Cascalote, cuando de momento fue interceptado por una motocicleta en la que viajaban el hoy detenido y otro sujeto.

No obstante que la víctima señaló no tener intención de una confrontación, Amado Ángel “N” presuntamente incitó a su acompañante a efectuar disparos con arma de fuego, los cuales derivaron en el fallecimiento de la víctima.

Sentencian a Gabriel "N" por el homicidio de un policía en colonia San José Los Cerritos de Puebla

Un hombre fue sentenciado a más de 33 años de prisión contra un sujeto acusado de homicidio y lesiones en agravio de policías municipales de Puebla, en la colonia San José Los Cerritos.

El 07 de julio de 2019, elementos de la Policía Municipal recibieron el reporte de detonaciones de arma de fuego en dicha colonia del municipio de Puebla.

Juan Carlos "N" Fue Asesinado en una Telesecundaria de Santa Isabel Cholula, Puebla

Al atender el reporte se percataron que el responsable descendió de un vehículo e ingresó a una vecindad desde la cual disparó el arma de fuego contra los elementos municipales. Derivado del ataque uno de ellos murió y otros cuatro resultaron lesionados.

Con información de N+

GMAZ