Motociclista Sobrevive a Intento de Asalto en Puebla: Intentaron Despojarlo del Vehículo

Un motociclista resultó lesionado al sufrir un presunto intento de asalto en la 11 sur a la altura de la colonia Popular Coatepec del municipio de Puebla.

El joven salió de su trabajo cuando sujetos desconocidos trataron de despojarlo del vehículo cerca del Periférico Ecológico de Puebla.

Policías acordonaron el lugar donde intentaron robar la motocicleta. Foto: Carlos Barreda | N+ Puebla

Fue hospitalizado un hombre lesionado por intento de asalto en la 11 Sur de Puebla

Trabajadores y compañeros del conductor de la moto tuvieron conocimiento del incidente, por lo que dieron aviso al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes acordonaron el lugar del incidente, mientras que personal especializado en atención prehospitalaria valoró al hombre y los trasladaron a un nosocomio.

Compañeros del afectado llamaron a la policía para auxiliar al conductor. Foto: Carlos Barreda | N+ Puebla

Noticia relacionada: Roban Camioneta a una Mujer Mientras Cargaba Gasolina en Puebla; Autoridades Responden

Resguardan motocicleta propiedad de un conductor al que asaltaron en la Colonia Popular Coatepec

La Policía Municipal acordonó la zona para recabar indicios de la agresión, pues la víctima presentó heridas de arma punzocortante. Presuntamente los asaltantes pretendían robar la motocicleta en la que circulaba el hombre pero no lo lograron.

Un Joven Fue Asesinado a Balazos por Asalto en Zacatelco, Tlaxcala

Se espera que el afectado presente la denuncia correspondiente para continuar con la investigación y dar con los responsables del intento de asalto en la Colonia Popular Coatepec de Puebla.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR