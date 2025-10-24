Fuerte Accidente en una Carretera de Puebla Deja un Muerto Atrapado en su Vehículo

Un aparatoso accidente registrado la tarde de este viernes 24 de octubre de 2025 dejó una persona muerta prensada en su unidad en la Carretera Federal El Seco-Esperanza, a la altura de la ermita.

Las unidades involucradas fueron un camión repartidor de pan y un automóvil compacto color gris. Es importante mencionar que el empleado de la empresa panadera al ser responsable del siniestro se quedó en el lugar a fin de fincar o deslindar responsabilidades.

Accidente en la Carretera Federal El Seco - Esperanza en Puebla deja un muerto

Este viernes un camión utilizado para repartir pan y un vehículo compacto de color gris, chocaron de frente en la Carretera Federal El Seco-Esperanza cerca del km 037+200.

De acuerdo con reportes preliminares, el conductor de la unidad repartidora invadió el carril de sentido contrario provocando la colisión de manera frontal, misma que cobró la vida del ocupante del automóvil particular quien quedó atrapado en la unidad.

Elementos de los servicios de emergencia con equipo hidráulico sacaron de los fierros retorcidos a la persona atrapada. Debido a las maniobras de rescate, uno de los carriles fue cerrado a la circulación.

La misma tarde de este viernes la Guardia Nacional de Carreteras reportó un fuerte accidente vial en la carretera San Hipólito-Xalapa cerca del km 085+500, mismo que provocó el cierre parcial de circulación en el tramo.

En la foto se puede observar a un vehículo de color gris completamente destrozado en la parte frontal. Hasta el momento se desconoce la situación de sus ocupantes y el cómo ocurrieron los hechos.

