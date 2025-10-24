Fuerte Accidente en una Carretera de Puebla Deja un Muerto Atrapado en su Vehículo
N+
Tras el fuerte accidente en la carretera federal El Seco-Esperanza, el conductor que iba en el vehículo falleció y quedó atrapado en su unidad.
COMPARTE:
Un aparatoso accidente registrado la tarde de este viernes 24 de octubre de 2025 dejó una persona muerta prensada en su unidad en la Carretera Federal El Seco-Esperanza, a la altura de la ermita.
Las unidades involucradas fueron un camión repartidor de pan y un automóvil compacto color gris. Es importante mencionar que el empleado de la empresa panadera al ser responsable del siniestro se quedó en el lugar a fin de fincar o deslindar responsabilidades.
Noticia relacionada: Accidente Hoy en la México-Puebla: Unidad de Transporte Público se Impacta contra Muro de Contención
Accidente en la Carretera Federal El Seco - Esperanza en Puebla deja un muerto
Este viernes un camión utilizado para repartir pan y un vehículo compacto de color gris, chocaron de frente en la Carretera Federal El Seco-Esperanza cerca del km 037+200.
De acuerdo con reportes preliminares, el conductor de la unidad repartidora invadió el carril de sentido contrario provocando la colisión de manera frontal, misma que cobró la vida del ocupante del automóvil particular quien quedó atrapado en la unidad.
Elementos de los servicios de emergencia con equipo hidráulico sacaron de los fierros retorcidos a la persona atrapada. Debido a las maniobras de rescate, uno de los carriles fue cerrado a la circulación.
Accidente en la carretera San Hipólito-Xalapa en Puebla deja un vehículo destrozado
La misma tarde de este viernes la Guardia Nacional de Carreteras reportó un fuerte accidente vial en la carretera San Hipólito-Xalapa cerca del km 085+500, mismo que provocó el cierre parcial de circulación en el tramo.
En la foto se puede observar a un vehículo de color gris completamente destrozado en la parte frontal. Hasta el momento se desconoce la situación de sus ocupantes y el cómo ocurrieron los hechos.
Historias recomendadas:
- Accidente Múltiple Deja a Dos Motociclistas Graves en Puebla
- Se Descarrilan Dos Locomotoras y 17 Vagones de un Tren en Tlaxcala
- Choque entre Dos Microbuses Deja Siete Lesionados en Puebla
Con información de Genaro Zepeda
GMAZ