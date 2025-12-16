Hombre Muere Aplastado por una Unidad del Transporte Público en Puebla

Un hombre perdió la vida la tarde de este martes 16 de diciembre de 2025 aplastado por una unidad del transporte público de la Ruta 14 A en la colonia Lázaro Cárdenas de la ciudad de Puebla.

Se desconoce la identidad de la víctima mortal pero testigos aseguran que se trataba de un integrante de una banda delictiva que opera en la capital poblana.

La tarde de este martes, aproximadamente a las 14:30 horas, se reportó que un hombre pereció después que una unidad de transporte colectivo perteneciente a la Ruta 14 A le pasara encima en la colonia Lázaro Cárdenas.

Personal prehospitalario de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos del municipio de Puebla arribó al sitio para atender a la víctima, pero sólo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Servicios periciales del Área de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla preservaron la escena en espera del arribo de representantes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para realizar el levantamiento del cadáver.

Hombre arrollado por transporte público en Puebla podría ser integrante de una banda delictiva

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre que murió aplastado por una unidad de la Ruta 14 A en la capital poblana, pero de acuerdo con vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, era integrante de un grupo delictivo denominado “Escuadrón de la Muerte" que opera en el municipio.

El sujeto se habría colocado por debajo de las llantas sin que el conductor se percatara. Foto: N+

Algunas versiones indican que el chofer del transporte público no tuvo la culpa, ya que el hoy occiso se habría colocado por debajo de las llantas de la unidad sin que el conductor pudiera darse cuenta.

Con información de Héctor Rangel

