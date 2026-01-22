Muere Hombre de la Tercera Edad mientras Conducía su Bicicleta en Puebla

La mañana de este jueves 22 de enero de 2026 un hombre de la tercera edad murió tras sufrir un presunto infarto cuando circulaba en bicicleta por el carril confinado de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

N+ Puebla reportó en vivo que el individuo se encontraba desvanecido en plena vía pública, conociéndose más tarde que la causa de su deceso fue un paro cardiaco mientras se trasladaba por la avenida 11 Sur.

Hombre de la Tercera Edad Murió en la 11 Sur en Paradero Azaleas de RUTA Puebla

Muere hombre de la tercera edad de un infarto sobre la avenida 11 Sur de Puebla

Los hechos sucedieron en el paradero Azaleas que está ubicado en la intersección de las calles 11 Sur y 137 Poniente de la colonia Castillotla, al sur de la capital poblana.

De acuerdo con Esther, una comerciante que presenció el incidente, el hombre comenzó a sentirse mal y de pronto se desvaneció sobre el asfalto.

Estaba ahí tirado, ya llegó la patrulla y ya lo tapó, nos dicen que su bici está allá de ese lado.

Cerca del cuerpo quedó la bicicleta y una bolsa donde llevaba pan y masa, al parecer habría salido por el desayuno, pero el destino lo alcanzó.

La bicicleta quedó tirada a un costado del cuerpo de la víctima. Foto: N+

Muere mujer de un infarto a bordo de su camioneta en La Recta a Cholula de Puebla

El pasado 4 de diciembre una mujer perdió la vida a bordo de su camioneta mientras circulaba sobre La Recta a Cholula a la altura del Periférico Ecológico frente a la Unidad Deportiva de la Volkswagen en Puebla.

Noticia relacionada: Adulto Mayor Murió Embestido por un Toro en un Establo de Tlaxcala

La persona de 43 años de edad circulaba con dirección a la colonia La Paz cuando comenzó a sentirse mal por lo que se orilló hacia un camellón. De inmediato testigos del hecho solicitaron apoyo al número de emergencias 9-1-1 con la esperanza de poder salvarle la vida.

Los paramédicos trataron de reanimarla sin embargo no pudieron salvarle la vida; los técnicos en urgencias informaron que su muerte súbita se debió a un presunto infarto cardíaco.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ