Mujer Simula el Secuestro de sus Hijos en Puebla por Deudas que No Puede Pagar

Una madre de familia tomó una fotografía de sus hijos amarrados y vendados de los ojos para simular que estaban secuestrados en Atlixco, Puebla.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) investiga a una mujer originaria de la junta auxiliar de San Jerónimo Coyula, en Atlixco, por el delito de simulación de hechos, luego que fingiera el secuestro de sus propios hijos.
El caso provocó intensa movilización de las autoridades y generó preocupación entre los habitantes del municipio.
Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre, cuando la mujer publicó en redes sociales mensaje acompañado de una fotografía, asegurando que sus dos hijos menores de edad habían sido privados de la libertad.
La noticia se viralizó rápidamente y llevó a la Fiscalía de Puebla a activar los protocolos de búsqueda y localización, ante lo que parecía ser un caso de desaparición infantil. sin embargo, la historia dio un giro inesperado.
Mujer confiesa montaje del secuestro de sus hijos por problemas económicos en Atlixco, Puebla
Horas después la denunciante se presentó voluntariamente ante las autoridades junto con los menores, revelando que todo había sido un montaje. De acuerdo con la versión oficial, admitió haber fingido el secuestro debido a problemas económicos y deudas que no podía pagar.
Al respecto la Fiscalía de Puebla confirmó que ya inició la investigación formal por simulación de hechos, delito contemplado en el código penal del estado.
¿Es delito simular un secuestro? Una madre de familia fingió el secuestro de sus hijos en San Jerónimo Coyula
Las autoridades señalaron que el expediente permanecerá bajo reserva, debido a que en él participan menores de edad, y pidieron a la población no difundir información falsa que pueda entorpecer las investigaciones o generar alarma social.
Las autoridades recuerdan que toda simulación de delito se castiga con prisión, y advirtió que se continuará aplicando la ley con rigor para evitar que situaciones como esta distraigan recursos que deben destinarse a verdaderas emergencias.
Con información de Franco Arteaga
