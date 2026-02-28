Mundial de Fútbol: ¿Cuándo y Dónde Estará la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Puebla?

El mundial de fútbol está cada vez más cerca y una de las exposiciones más esperadas es la gira del trofeo que se otorgará al campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026; Entre los nueve estados que recorrerá en la República Mexicana, estará Puebla.

Estos son los estados en donde estará el trofeo de la Copa Mundial 2026 exhibido para que decenas de fans puedan tenerlo más cerca: Puebla, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Yucatán y la capital de México.

Esta gira recorrerá 38 lugares, incluyendo, además de México, a los países de Canadá y Estados Unidos. La cual ya inició este 26 y 27 de febrero en la Ciudad de México.

Noticia relacionada: Puebla Será Sede de un Partido de la Selección Mexicana Rumbo al Mundial de Futbol 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026: fechas y estados que recorrerá en México

De acuerdo a información oficial, el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se presentará en las siguientes fechas en la República Mexicana.

26 y 27 de febrero: Ciudad de México

Del 28 de febrero al 2 de marzo: Guadalajara

4 y 5 de marzo: León

6 y 7 de marzo: Veracruz

9 y 10 de marzo: Chihuahua

11 y 12 de marzo: Querétaro Del 14 al 17 de marzo: Monterrey

18 y 19 de marzo: Puebla

21 y 22 de marzo: Chichén Itzá 21-22 de marzo: Mérida

Del 5 al 8 de junio: Ciudad de México

Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Puebla ¿Dónde y cómo tener acceso a el?

De acuerdo con la información proporcionada por la marca refresquera patrocinadora del recorrido mundial del trofeo, la Copa estará en Puebla el 18 y 19 de marzo en el Centro Expositor de la capital poblana, pero ¿Cómo puedes tener acceso?

Arriba a México Invitado Principal del Mundial 2026: Trofeo Estará de Gira en Nuestro País

Para conocer el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 deberás obtener un boleto virtual que maneja la marca refresquera patrocinadora a través de su sitios oficiales. Si resultas ganador, obtendrás dos accesos en donde podrás elegir la fecha y hora que sea adecuada para ti. Si no resultas ganador, tienes la oportunidad de volverlo a intentar luego de 24 horas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS