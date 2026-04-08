Aseguraron Más de 20 Objetos Prohibidos durante Operativos en Tres Penales de Puebla

Este miércoles 8 de abril de 2026 se dieron a conocer los operativos realizados en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) en los municipios poblanos de San Pedro Cholula, Huauchinango y Xicotepec de Juárez.

Derivado de las revisiones de estos tres penales, elementos de seguridad decomisaron 23 objetos punzocortantes, cinco bocinas, accesorios para equipos telefónicos entre otros objetos prohibidos.

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Decomisan objetos prohibidos durante operativos en tres penales de Puebla

Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal realizaron un operativo sorpresa en los centros penitenciarios de San Pedro Cholula, Huauchinango y Xicotepec de Juárez, donde decomisaron artículos prohibidos e identificaron necesidades de los internos.

La dependencia informó que fueron decomisados 23 objetos punzocortantes, cinco bocinas y accesorios para celulares al interior del Cereso de San Pedro Cholula.

En tanto, en los penales de Xicotepec de Juárez y Huauchinango personal de la corporación realizó un recorrido por cocinas, comedores y dormitorios para conocer las necesidades de las personas privadas de la libertad.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y funcionarios estatales y municipales.

Trasladan a 11 reos del penal de Puebla capital al de Tepexi de Rodríguez

La SSP Puebla y la Guardia Nacional realizaron el traslado de 11 hombres privados de la libertad del penal de la capital poblana al de Tepexi de Rodríguez.

Este operativo se desarrolló con estricto respeto a los derechos humanos de las personas en reclusión, con la finalidad de garantizar la tranquilidad al interior de los centros penitenciarios en la entidad.

Trasladan a 15 Internos del Cereso de San Miguel en Puebla al Penal de Tepexi de Rodríguez

De acuerdo con las autoridades, estas acciones conjuntas continuarán de manera periódica y forman parte de una política integral orientada a fortalecer el sistema penitenciario.

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Con información de Jorge Zea

GMAZ