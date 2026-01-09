Decomisan Más de 130 Objetos Prohibidos durante Operativo en Dos Ceresos de Puebla

Este viernes 9 de enero de 2026 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla realizaron operativos sorpresa en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) ubicados en los municipios de Tepexi de Rodríguez y San Pedro Cholula.

Derivado de dichas supervisiones se incautaron más de 130 objetos prohibidos en estos penales: más de 50 decomisados en el primero, y más de 70 asegurados en el segundo.

Este viernes la SSP Puebla con apoyo de autoridades federales, implementó operativos de revisión sorpresa en los penales de Tepexi de Rodríguez y San Pedro Cholula.

Las acciones se llevaron a cabo de manera coordinada con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional y con apego a los protocolos establecidos y respeto irrestricto a los derechos humanos.

Al interior del centro penitenciario de Tepexi de Rodríguez fueron asegurados 30 objetos punzocortantes, 18 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, 10 equipos telefónicos, prendas de vestir no permitidas, entre otros artículos.

En tanto, en el penal regional de San Pedro Cholula, se localizaron 62 objetos punzocortantes, seis bocinas, tres vapes, un teléfono celular, cargadores, audífonos, cables USB y agujas para tatuar.

El pasado 7 de enero se dio a conocer sobre un operativo sorpresa realizado por elementos de la SSP Puebla en el Cereso ubicado en la capital poblana, asegurando más de 130 objetos prohibidos.

Durante esta labor se aseguraron 64 objetos punzocortantes, 46 envoltorios con posible marihuana, 25 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, dos teléfonos celulares y accesorios para equipos telefónicos.

