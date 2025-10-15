Octavio "N" fue sentenciado a 80 años en prisión luego de demostrar sus culpabilidad en el delito de secuestro agravado en contra de un hombre de la tercera edad en el municipio de Epatlán en Puebla.

De acuerdo con la carpeta de investigación, un masculino de 66 años de edad había salido de su domicilio con dirección a un establecimiento ubicado detrás de la iglesia de Epatlán cuando fue víctima del delito.

Secuestran a hombre de la tercera edad en Epatlán, Puebla; Pedían más de un millón de pesos para liberarlo

Los familiares dejaron de tener comunicación con él a partir de ese momento, y más tarde recibieron una llamada telefónica realizada desde el celular de su ser querido. Una voz desconocida les informó que tenían secuestrado al hombre y les exigieron la cantidad de un millón y medio de pesos a cambio de su liberación.

La familia de la víctima les mencionaron que no tenían dicha cantidad millonaria por lo que luego de diversas llamadas, los captores accedieron a recibir únicamente 142 mil 500 pesos; Posteriormente se llevo acabo una negociación en la que supuestamente le entregarían a los delincuentes el dinero solicitado el 19 de abril.

Lo que no esperaban los secuestradores, es que los afectados dieran aviso a las autoridades para poder interceptarlos. Mediante un operativo controlado ejecutado por agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), se logró la detención en flagrancia del hoy sentenciado y de otra persona involucrada en los hechos.

Sentencian a 80 años de prisión a Octavio "N" por secuestro agravado en Epatlán, Puebla

Ambos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público quienes con base a la aportación de pruebas científicas, acreditaron la responsabilidad penal de Octavio "N".

Este 14 de octubre, la Fiscalía General de Estado (FGE) dio a conocer que se consiguió un castigo ejemplar luego de un secuestro sucedido el 3 de abril de 2021; El Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria en contra de Octavio "N" de 80 años de prisión, además deberá hacer el pago de una multa de más de 1 millón de pesos, así como el pago de la reparación del daño moral y material.

Con información de la Fiscalía General del Estado

