Mujer Paga 70 Mil Pesos por el Falso Secuestro de su Hija en Puebla

Este jueves 18 de septiembre de 2025 la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), dio a conocer que logró la localización y resguardo de una víctima de secuestro virtual, quien fue ubicada en las inmediaciones de la colonia Patrimonio, en la ciudad de Puebla.

Tras el rescate, elementos de la dependencia brindaron contención emocional, atención psicológica y asesoría jurídica especializada, lo que permitió que las víctimas presentaran formalmente la denuncia correspondiente.

Mujer paga 70 mil pesos por rescate del secuestro falso de su hija en la colonia Patrimonio de Puebla

Un día antes, la madre de la víctima recibió una llamada telefónica en la que escuchó la voz de su hija informándole estar retenida por personas desconocidas; posteriormente un sujeto le exigió 300 mil pesos por su supuesta liberación, logrando conseguir 70 mil pesos, sin que se obtuviera evidencia de la liberación de la joven.

Paralelamente, la víctima fue contactada vía telefónica por individuos que le indicaron que su línea estaba siendo investigada por una célula delictiva. Bajo manipulación, le ordenaron comprar un chip telefónico en una tienda de conveniencia y mantener comunicación constante mientras se desplazaba a pie por distintas calles de la zona.

Una vez que los familiares decidieron acudir a la Fiscalía Especializada, se activaron los protocolos de localización, logrando la ubicación de la víctima en buen estado de salud físico, siendo trasladada de inmediato a las instalaciones de la institución donde se reunió con sus familiares.

Pagan casi 10 mil pesos por rescate de secuestro virtual en Puebla capital

El pasado 23 de julio la FGE Puebla llevó a cabo un operativo exitoso para la localización de un joven víctima de secuestro virtual, en la capital poblana.

Un día antes, el agraviado recibió un mensaje a través de redes sociales, donde le aseguraron que le devolverían su motocicleta robada un día antes a cambio de cinco mil pesos, citándolo en las inmediaciones de un centro comercial de Puebla.

Secuestradores Virtuales Usaban Cabina de Audio en Cholula Puebla

Una vez que llegó al lugar, le pidió a un primo que se dirigiera a una tienda de conveniencia para realizar el pago solicitado, perdiendo comunicación desde ese momento.

Posteriormente, la persona que hizo el depósito recibió una llamada en la que le informaron que su familiar estaba secuestrado, exigiéndole un segundo pago por la cantidad de cuatro mil pesos como rescate, el cual realizó por temor a que le hicieran daño.

